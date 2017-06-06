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08:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Главу Белоярки Юдина оставили без награды заксобрания

Депутат Илья Гаффнер отозвал свою просьбу о почетной грамоте.

Свердловские депутаты не будут награждать главу Белоярского городского округа Павла Юдина почетной грамотой заксобрания. Как передает 6 июня корреспондент «АиФ-Урал», носивший его кандидатуру Илья Гаффнер отозвал свою просьбу.

Отметим, в связи со срывом отопительного сезона в Белоярке расследуется ряд уголовных дел по фактам коррупции в администрации муниципалитета. Бывший замглавы Сергей Прохоренко, например, уже приговорен за откаты при строительстве котельных к 9 годам колонии строгого режима.

Претензии возникали и к самому Юдину. Прокуратура неоднократно ставила вопрос о его увольнении, однако глава сумел сохранить свою должность.

На этом фоне предложение Гаффнера о награждении скандального мэра вызвало недоумение как среди депутатов, так и у представителей исполнительной власти.

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