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09:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минюст США заявил об аресте подрядчика за утечку секретных данных доклада АНБ

Федеральный подрядчик Риэлити Ли Виннер была арестована в штате Джорджия в США в связи с публикацией на портале The Intercept секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) о возможном вмешательстве России в выборы. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Источник: Reuters

Сотрудница компании Pluribus International Corporation обладала доступом к информации с февраля 2016 года. Она была арестована ФБР 3 июня и предстала перед федеральным судом в Джорджии 5 июня.

Виннер распечатала и некорректно удалила засекреченные разведданные, в которых содержались сведения по вопросам нацобороны из органа разведки США, и незаконно их сохранила.
Министерство юстиции США

Материалы были изъяты 9 мая.

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«Впоследствии Виннер признала факт изъятия засекреченной развединформации с ее рабочего места, ее сохранения и передачи, осуществленной из Августы, Джорджия, новостному порталу, зная о том, что он не имеет права получать и хранить эти документы», — отмечает министерство.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж призвал в Twitter поддержать Риэлити Ли Виннер. «Она молодая женщина, обвиненная в смелой попытке помочь нам узнать», — сообщил он в Twitter.

Господин Ассандж также напомнил, что действия источников, распространяющих информацию, должны всесторонне поддерживаться.

Напомним, американские власти начали расследование о российских хакерах, которые якобы вмешались в предвыборную кампанию и повлияли на результаты голосования в США в 2016 году. На основании этих обвинений бывший президент США Барак Обама перед уходом с должности в декабре прошлого года ввел новые санкции против России. В Москве причастность к кибератакам отвергают.

Комментарии
1
Dmitriy Ermakov
Будет интересно посмотреть, как АБ сейчас будет петь хвалебные песни спецслужбам, у которых такие утечки происходят)
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