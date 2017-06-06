Минюст США заявил об аресте подрядчика за утечку секретных данных доклада АНБ

Сотрудница компании Pluribus International Corporation обладала доступом к информации с февраля 2016 года. Она была арестована ФБР 3 июня и предстала перед федеральным судом в Джорджии 5 июня.

Виннер распечатала и некорректно удалила засекреченные разведданные, в которых содержались сведения по вопросам нацобороны из органа разведки США, и незаконно их сохранила.

«Впоследствии Виннер признала факт изъятия засекреченной развединформации с ее рабочего места, ее сохранения и передачи, осуществленной из Августы, Джорджия, новостному порталу, зная о том, что он не имеет права получать и хранить эти документы», — отмечает министерство.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж призвал в Twitter поддержать Риэлити Ли Виннер. «Она молодая женщина, обвиненная в смелой попытке помочь нам узнать», — сообщил он в Twitter.

Господин Ассандж также напомнил, что действия источников, распространяющих информацию, должны всесторонне поддерживаться.

Напомним, американские власти начали расследование о российских хакерах, которые якобы вмешались в предвыборную кампанию и повлияли на результаты голосования в США в 2016 году. На основании этих обвинений бывший президент США Барак Обама перед уходом с должности в декабре прошлого года ввел новые санкции против России. В Москве причастность к кибератакам отвергают.