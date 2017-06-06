17 депутатов сохранили мандаты и остались в Горсовете

Депутаты Горсовета не стали принимать решение о досрочном прекращении полномочий своих коллег. 17 народных избранников, допустивших ошибки в декларациях, сохранили свои мандаты и места в городском парламенте. Соответствующее решение было принято на сессии Горсовета 6 июня.

Комиссия по конфликту интересов проверила каждый случай отдельно. В итоге она рекомендовала не принимать решение о лишении 17 депутатов полномочий. Дело в том, что никакой ответственности за предоставление «неполных» деклараций не предусмотрено.

Напомним, ранее краевая прокуратура требовала через суд рассмотреть вопрос о досрочной отставке 17 из 30 депутатов Горсовета. В их числе были Владимир Владимиров, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий, Максим Золотухин, Валерий Быков, Разим Абасов, Владимир Кондрашев, Евгения Бухарова, Владимир Егоров, Виталий Тычинин, Нина Михалева, Геннадий Торгунаков, Владимир Пястолов, Виталий Дроздов, Елена Курамшина, Юрий Туров, Константин Сенченко. Примечательно, что в прошлом году Сергей Суртаев, представлявший округ № 18, все же был был лишен мандата за несвоевременно сданные сведения о доходах и имуществе.