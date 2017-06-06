Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия заблокировала в текущем году на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Эта сумма составляет около €11 млн, сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — сказал он.

Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, — это почти €11 млн. Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Читайте также Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ. Володин также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. По мнению Володина, это сделали «его (Аграмунта) оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур». «Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод, им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит», — отметил глава нижней палаты парламента. Россия и ПАСЕ Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около €40 млн. РФ целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая ту часть, которая предусмотрена за работу в ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Читайте также В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи