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10:25 (мск), источник: ТАСС

Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн

Финансирование в течение года идет по этапам, и оставшаяся на конец года треть не будет перечислена, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия заблокировала в текущем году на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Эта сумма составляет около €11 млн, сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — сказал он.

Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, — это почти €11 млн.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы
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Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.

Володин также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. По мнению Володина, это сделали «его (Аграмунта) оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур».

«Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод, им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит», — отметил глава нижней палаты парламента.

Россия и ПАСЕ

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около €40 млн. РФ целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая ту часть, которая предусмотрена за работу в ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
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В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

Комментарии
14
Андрей Z
Сокращение взноса РФ в ПАСЕ практически означает отказ от участия страны в поддержке не демократической международной организации, а это, в свою очередь, является очередным шагом по пути независимости РФ от Совета Европы.
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Геннадий Петропольский
вот таких, как вы нужно точно от всего мира изолировать, тогда порядок будет на всей земле)
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Аркадий Резепов
"Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи .. ." За что платить, за унижение ?
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Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
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