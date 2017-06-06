Глава Свердловской области поддержит итоги референдума в Асбесте
Однако решение о проведении плебисцита должна сначала принять городская дума.
Однако решение о проведении плебисцита должна сначала принять городская дума.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит мнение жителей Асбеста, если на референдуме горожане проголосуют против строительства сурьмяного завода. Об этом глава региона сообщил во время «Правительственного часа» в областном Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, это даже не обсуждается, и он, как руководитель региона, поддержит решение принятое жителями Асбеста. «Это закон», — заявил Евгений Куйвашев. Он добавил, что инвестор напрямую обратился в муниципалитет с предложением строительства завода.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 31 мая избирательная комиссия Асбеста зарегистрировала инициативную группу граждан для проведения общегородского референдума по вопросу строительства сурьмяного завода в городе. Теперь в двадцатидневный срок городская дума Асбеста должна вынести на обсуждение данную инициативу и принять решение.
Напомним, что вопрос о референдуме возник после того как часть жителей города выступила против строительства сурьмяного завода, который по их мнению ухудшит экологическую обстановку в городе. Так 25 марта на митинг против строительства завода вышло более тысячи человек.
Отметим, что в Свердловской области это не первая попытка организовать муниципальный референдум по спорным вопросам. Предыдущие две так и не закончились плебисцитом, так как городские думы Верхней Пышмы и Берёзовского голосовали против проведения референдума, мотивируя своё решение тем, что «это не входит в сферу полномочий органов местного самоуправления».