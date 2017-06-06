Глава Свердловской области поддержит итоги референдума в Асбесте

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит мнение жителей Асбеста, если на референдуме горожане проголосуют против строительства сурьмяного завода. Об этом глава региона сообщил во время «Правительственного часа» в областном Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это даже не обсуждается, и он, как руководитель региона, поддержит решение принятое жителями Асбеста. «Это закон», — заявил Евгений Куйвашев. Он добавил, что инвестор напрямую обратился в муниципалитет с предложением строительства завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 31 мая избирательная комиссия Асбеста зарегистрировала инициативную группу граждан для проведения общегородского референдума по вопросу строительства сурьмяного завода в городе. Теперь в двадцатидневный срок городская дума Асбеста должна вынести на обсуждение данную инициативу и принять решение.

Напомним, что вопрос о референдуме возник после того как часть жителей города выступила против строительства сурьмяного завода, который по их мнению ухудшит экологическую обстановку в городе. Так 25 марта на митинг против строительства завода вышло более тысячи человек.

Отметим, что в Свердловской области это не первая попытка организовать муниципальный референдум по спорным вопросам. Предыдущие две так и не закончились плебисцитом, так как городские думы Верхней Пышмы и Берёзовского голосовали против проведения референдума, мотивируя своё решение тем, что «это не входит в сферу полномочий органов местного самоуправления».