Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10В тени красоты
20Крепостные стены XXI века
09:58 (мск), источник: Tengrinews

Абаев о сбое в работе Instagram и Twitter: Мы разбираемся

Проблемы с доступом к социальным сетям связаны с работой конкретных операторов связи, заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы сейчас разбираемся. Это же оператор связи, он прокомментирует. За интернет в Казахстане отвечают операторы связи. Операторы связи могут быть разными — “Казахтелеком”, “Транстелеком”. Вы пользуетесь, может быть, связью, которую предоставляет “Казахтелеком”, кто-то пользуется связью, которую предоставляет “Транстелеком”. Получается, если у кого-то возникли проблемы, это значит связано с конкретным оператором связи. Мы с этим разбираемся, информацию предоставим», — пообещал министр.

Напомним, ранее казахстанцы пожаловались на проблемы в работе социальных сетей, в частности Instagram и Twitter. Пользователи Сети заметили, что с 4 июня начались проблемы с отображением фотографий и других мультимедийных данных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрилин Монро, какой вы ее не видели
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В Петербурге построят несколько новых платных автодорог
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь