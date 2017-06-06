Абаев о сбое в работе Instagram и Twitter: Мы разбираемся

«Мы сейчас разбираемся. Это же оператор связи, он прокомментирует. За интернет в Казахстане отвечают операторы связи. Операторы связи могут быть разными — “Казахтелеком”, “Транстелеком”. Вы пользуетесь, может быть, связью, которую предоставляет “Казахтелеком”, кто-то пользуется связью, которую предоставляет “Транстелеком”. Получается, если у кого-то возникли проблемы, это значит связано с конкретным оператором связи. Мы с этим разбираемся, информацию предоставим», — пообещал министр.

Напомним, ранее казахстанцы пожаловались на проблемы в работе социальных сетей, в частности Instagram и Twitter. Пользователи Сети заметили, что с 4 июня начались проблемы с отображением фотографий и других мультимедийных данных.