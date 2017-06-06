Абаев о сбое в работе Instagram и Twitter: Мы разбираемся
Проблемы с доступом к социальным сетям связаны с работой конкретных операторов связи, заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Проблемы с доступом к социальным сетям связаны с работой конкретных операторов связи, заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы сейчас разбираемся. Это же оператор связи, он прокомментирует. За интернет в Казахстане отвечают операторы связи. Операторы связи могут быть разными — “Казахтелеком”, “Транстелеком”. Вы пользуетесь, может быть, связью, которую предоставляет “Казахтелеком”,
Напомним, ранее казахстанцы пожаловались на проблемы в работе социальных сетей, в частности Instagram и Twitter. Пользователи Сети заметили, что с 4 июня начались проблемы с отображением фотографий и других мультимедийных данных.