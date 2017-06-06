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10:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Устроивший пьяное ДТП депутат Думы Усть-Кута в Приангарье вышел из партии

Нового секретаря местного отделения ЕР изберут 6 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Думы Усть-Кута в Иркутской области, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Малышев, устроивший пьяное ДТП, вышел из партии по собственному желанию. На местном политсовете, который состоится сегодня, 6 июня, будет рассмотрен вопрос о временном возложении обязанностей руководителя на заместителя секретаря Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» Владислава Наумова до проведения конференции местного отделения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЕР.

Напомним, автомобиль Toyota Wish, за рулем которого находился пьяный депутат Думы Усть-Кута Александр Малышев, врезался в железобетонное ограждение 1 июня. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки.

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