Двораковский в июле торжественно откроет продажу омских товаров в Китае
Предполагается, что большим успехом будут пользоваться конфеты, мороженое, ткани, сувениры и бытовая химия.
Предполагается, что большим успехом будут пользоваться конфеты, мороженое, ткани, сувениры и бытовая химия.
Сегодня, 6 июня, мэрия Омска подписала «дорожную карту» по организации
Глава депэкономики рассказала о проделанной работе.
Ольга Парфенова, директор департамента экономики Омска:
— Мы выработали план действий по организации постоянно действующей
Предполагается что омские предприниматели смогут реализовывать свою продукцию в июле. Китайские партнеры в Маньчжурии предоставили площадку в 342 квадратных метра: два торговых зала, склад и офисные помещения. Кроме того, предоставляются дополнительные площади для хранения завезенных товаров.
Главным бонусом торговли станет то обстоятельство, что в течение первого года омичи будут освобождены от арендной платы и оплаты проживания в гостинице комплекса персонала, работающего на
Причем в залах можно будет продавать не только в розницу, но и оптом.
Как добавила Ольга Парфенова, ввод в эксплуатацию Российского зала беспошлинной торговли запланирован на 20 июня текущего года. А торжественное открытие