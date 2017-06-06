Двораковский в июле торжественно откроет продажу омских товаров в Китае

Сегодня, 6 июня, мэрия Омска подписала «дорожную карту» по организации выставки-продажи омских товаров в Маньчжурии. В церемонии приняли участие директор департамента городской экономической политики Омска Ольга Парфенова, Маньчжурии Яо Цзинлинь, директор компании «Центр логистики и внешнеэкономических операций» Евгений Колягин, а также председатель правления Корпорации «FATA» города Маньчжурии Ван Яньнянь.

Глава депэкономики рассказала о проделанной работе.

Ольга Парфенова, директор департамента экономики Омска:

— Мы выработали план действий по организации постоянно действующей выставки-продажи товаров омских производителей в Китае. Мы вели переговоры с предпринимателями, занимались вопросами доставки продукции и согласовывали условия предоставления помещений.

Предполагается что омские предприниматели смогут реализовывать свою продукцию в июле. Китайские партнеры в Маньчжурии предоставили площадку в 342 квадратных метра: два торговых зала, склад и офисные помещения. Кроме того, предоставляются дополнительные площади для хранения завезенных товаров.

Главным бонусом торговли станет то обстоятельство, что в течение первого года омичи будут освобождены от арендной платы и оплаты проживания в гостинице комплекса персонала, работающего на выставке-продаже.

Причем в залах можно будет продавать не только в розницу, но и оптом.