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10:20 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский в июле торжественно откроет продажу омских товаров в Китае

Предполагается, что большим успехом будут пользоваться конфеты, мороженое, ткани, сувениры и бытовая химия.

Сегодня, 6 июня, мэрия Омска подписала «дорожную карту» по организации выставки-продажи омских товаров в Маньчжурии. В церемонии приняли участие директор департамента городской экономической политики Омска Ольга Парфенова, Маньчжурии Яо Цзинлинь, директор компании «Центр логистики и внешнеэкономических операций» Евгений Колягин, а также председатель правления Корпорации «FATA» города Маньчжурии Ван Яньнянь.

Глава депэкономики рассказала о проделанной работе.

Ольга Парфенова, директор департамента экономики Омска:

— Мы выработали план действий по организации постоянно действующей выставки-продажи товаров омских производителей в Китае. Мы вели переговоры с предпринимателями, занимались вопросами доставки продукции и согласовывали условия предоставления помещений.

Предполагается что омские предприниматели смогут реализовывать свою продукцию в июле. Китайские партнеры в Маньчжурии предоставили площадку в 342 квадратных метра: два торговых зала, склад и офисные помещения. Кроме того, предоставляются дополнительные площади для хранения завезенных товаров.
Главным бонусом торговли станет то обстоятельство, что в течение первого года омичи будут освобождены от арендной платы и оплаты проживания в гостинице комплекса персонала, работающего на выставке-продаже.

Причем в залах можно будет продавать не только в розницу, но и оптом.

Предполагается, что китайские покупатели заинтересуются омскими конфетами, мороженым, тканями, сувенирными товарами и бытовой химией.

Как добавила Ольга Парфенова, ввод в эксплуатацию Российского зала беспошлинной торговли запланирован на 20 июня текущего года. А торжественное открытие выставки-продажи с участием мэра Омска Вячеслава Двораковского и представителей правительства Маньчжурии решено провести в начале июля.

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