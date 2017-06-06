В области отремонтируют больше дорог, чем в Омске

Во вторник, 6 июня, свою первую пресс-конференцию в должности заместителя министра строительства Омской области даёт Дмитрий Христолюбов. Чиновника официально назначили замом главы Минстроя Владимира Стрельцова на минувшей неделе.

Ранее Христолюбов занимал должность главы управления дорожного комплекса. Христолюбов ещё раз обозначил основные векторы дорожного строительства в Омской области.

По словам замминистра, всего в этом году будет отремонтировано 135 км дорог в Омске и 139 км — в области. Дмитрий Христолюбов анонсировал, что дорожные работы завершатся в 2017 году не позднее 30 сентября.

По словам чиновника, на сегодняшний момент работы ведутся на 13 городских объектах. Речь идёт о фрезеровке покрытия на улицах: 2-я Солнечная, Березовая, Авиационная, Ватутина, 25-я Северная, 33-я Северная, Волгоградская, Гуртьева, Заозерная, на проспекте Королева. Ещё на трёх улицах — Авиационной, 25-й Северной и Волгоградской — начали укладывать первый, выравнивающий слой асфальтобетонной смеси.