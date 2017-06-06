В области отремонтируют больше дорог, чем в Омске
Новый замминистра строительства назвал сроки завершения ремонта дорог в Омской области.
Новый замминистра строительства назвал сроки завершения ремонта дорог в Омской области.
Во вторник, 6 июня, свою первую
Ранее Христолюбов занимал должность главы управления дорожного комплекса. Христолюбов ещё раз обозначил основные векторы дорожного строительства в Омской области.
По словам замминистра, всего в этом году будет отремонтировано 135 км дорог в Омске и 139 км — в области. Дмитрий Христолюбов анонсировал, что дорожные работы завершатся в 2017 году не позднее 30 сентября.
По словам чиновника, на сегодняшний момент работы ведутся на 13 городских объектах. Речь идёт о фрезеровке покрытия на улицах: 2-я Солнечная, Березовая, Авиационная, Ватутина, 25-я Северная, 33-я Северная, Волгоградская, Гуртьева, Заозерная, на проспекте Королева. Ещё на трёх улицах — Авиационной, 25-й Северной и Волгоградской — начали укладывать первый, выравнивающий слой асфальтобетонной смеси.