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10:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Парубий анонсировал «необычный» режим работы Рады

Андрей Парубий отметил, что перерыв в заседании ВР состоится не как обычно, с 14.00 до 16.00, а тогда, когда решит либо Согласительный совет, либо депутаты в сессионном зале.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Парламент будет работать во вторник в «необычном» режиме, сообщили председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

По его словам, сегодня состоится одно пленарное заседание.

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«Сегодня у нас работа в необычном ритме, поскольку мы начали согласительный совет утром, учитывая, что вчера был выходной день», — приводит слова спикера УНИАН.

Он добавил, что между Согласительным советом и заседанием парламента, которое начнется в 12.00, еще состоятся заседания фракций.

При этом Парубий отметил, что перерыв в заседании ВР состоится не как обычно, с 14.00 до 16.00, а тогда, когда решит либо Согласительный совет, либо депутаты в сессионном зале.
Как известно, в соответствии с Регламентом ВР, во вторник депутаты должны работать в режиме двух заседаний: утреннего — с 10.00 до 14.00 и вечернего — с 16.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что парламент отложил рассмотрение вопроса об избрании нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, так как до сих пор нет окончательных результатов спецпроверки по кандидатам на эту должность, которую проводит Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

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