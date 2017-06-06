Назарбаев: Мы вплотную подошли к волнительному моменту

В Акорде состоялось совещание по вопросам проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» под председательством главы государства, передает NUR.KZ.

В преддверии ЭКСПО в отелях Астаны поднялись цены

В совещании приняли участие руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, помощник президента — секретарь совета безопасности Владимир Жумаканов, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор службы государственной охраны Амантай Куренбеков, министр обороны Сакен Жасузаков, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов, аким Астаны Асет Исекешев, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, первый заместитель председателя комитета национальной безопасности Самат Абиш.

В ходе совещания был рассмотрен общий порядок проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период.

Президент Казахстана отметил большой объем работ, выполненный в рамках подготовки и качественного проведения предстоящего мероприятия.