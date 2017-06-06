Новосибирский губернатор сообщил о желании регионов отложить запрет на импорт костной муки
В России крупнейшие производители кормов для животных на 50% зависят от ввозимой из Европы костной муки.
В России крупнейшие производители кормов для животных на 50% зависят от ввозимой из Европы костной муки.
НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти нескольких российских регионов готовы обратиться в Минсельхоз РФ с просьбой отложить возможный запрет на ввоз из Европы костной муки, которая является компонентом для производства кормов для животных, так как
«На ПМЭФ-2017 встречался с представителями компании “Марс”. Минсельхоз РФ готовит ограничения по ввозу костной муки
По его словам, он уже поговорил на эту тему с властями Московской и Калужской областей, и регионы будут готовить совместное обращение в Минсельхоз РФ с просьбой отложить запрет.
Как ранее сообщали СМИ, в России крупнейшие производители кормов для животных на 50% зависят от ввозимой из Европы костной муки. По данным Ассоциации производителей кормов, в случае введения эмбарго часть производств придется закрыть, без работы останутся около 700 человек.
Компания «Марс» — один из крупнейших в России производителей кормов для животных, выпускает продукцию под брендами Whiskas, Pedigree, Kitekat, Chappy. Один из заводов компании расположен под Новосибирском.