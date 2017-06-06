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11:05 (мск), источник: Newslab.ru

Министр обороны проверил как следят за полетом ракет над Тихим океаном

Сергей Шойгу проверил работу радиолокационной станции под Енисейском, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром в Красноярский край прилетел министр обороны Сергей Шойгу. В планах — проверка выполнения государственного оборонного заказа заводом «КрасМаш», а также поездка в Енисейск, рядом с которым развернута радиолокационная станция «Воронеж-ДМ». В октябре прошлого года и апреле нынешнего станция уже показала свою работоспособность, обнаружив ракеты — в одном случае пуск был учебным, а во втором ракеты запустила Северная Корея.

До конца текущего года станция проработает в опытном режиме, а затем заступит на боевое дежурство, доложил главе военного ведомства командующий Космическими войсками Александр Головко. Станция следит за ракетами, которые могут быть запущены в северо-восточной части Тихого океана и северном направлении. Таких станций в стране сейчас всего 7 — в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях и в Краснодарском крае они несут боевое дежурство, а в Красноярском и Алтайском краях и Оренбургской области проходит их опытная эксплуатация.

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