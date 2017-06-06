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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп попросил его восстановить отношения с Россией и работать над тем, чтобы слухи о связях с РФ не помешали работе американской администрации. Об этом сообщает AP.

Источник: AP 2017

Господин Тиллерсон подчеркнул, что не может комментировать детали расследования о вмешательстве России в президентские выборы, поскольку у него недостаточно информации. «Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) однозначно высказался за продолжение работы в любом темпе в тех областях, в которых мы можем добиться прогресса», — заявил госсекретарь.

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Рекс Тиллерсон также прокомментировал твиты Дональда Трампа, в которых он критиковал мэра Лондона после терактов. «У президента есть свои уникальные способы общения с американским народом и с миром… его это устраивает, и я не буду советовать ему, как себя вести», — сообщил господин Тиллерсон.

Американские власти начали расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию и влияния на результаты голосования в США в 2016 году. Сегодня Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявило, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России осуществило кибератаку на поставщика ПО, используемого для голосования в США. Позже Минюст США сообщил об аресте федерального подрядчика Риэлити Ли Виннер в связи с публикацией секретного доклада АНБ. По данным министерства, сотрудница компании Pluribus International Corporation «распечатала и некорректно удалила» засекреченные разведданные.

Подробнее о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы читайте в материале «Ъ» «Конгресс США недослушал Россию».

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