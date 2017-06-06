«Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов к морю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные вылеты в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга и обратно.

Добавочные рейсы У6−527/528 из уральской столицы в Симферополь будут выполняться с 10 июня по 1 октября 2017 года.

В Сочи в июне еженедельно планируется отправлять до 12 лайнеров. Дополнительные рейсы под номером У6−523/524 намечены на 17, 18, 24 и 25 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиакомпании.

Ежедневные рейсы на российский юг из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» выполняют все лето. Ознакомиться с актуальным расписанием и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8−800−7700−262, а также в авиакассах.