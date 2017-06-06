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11:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Стокгольмский арбитраж: Тимошенко обвинила Порошенко в манипуляции

По словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, принцип «бери или плати», предусмотренный газовым контрактом 2009 года с Россией, был типичным для контрактов со всеми европейскими потребителями российского газа.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Власть использует решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с «Батькивщиной» как с политическим оппонентом, заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко на согласительном совете парламента.

«К сожалению, коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны-марионетки, которые живут и работают за их счет и в их пользу, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию “Батькивщина” как оппонента», — заявила Тимошенко.

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По ее словам, принцип «бери или плати», предусмотренный газовым контрактом 2009 года, был типичным для контрактов со всеми европейскими потребителями российского газа.

«Но в 2011 году Европейская комиссия провела антимонопольное расследование и по сути четко определила, что это монопольное требование, которое не может быть допущено в контрактах. Все, подчеркиваю, страны Европейского Союза начали отменять принцип “бери или плати”… Теперь отменила Украина. И в этом нет ничего экстраординарного», — добавила Тимошенко.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа: отменил условие «бери или плати» (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. «Газпром» со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для «Нафтогаза» может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего «Нафтогаз» сможет закупать «газпромовский» газ по цене ниже, чем в Европе.

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