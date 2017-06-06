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11:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества бывшего губернатора Михаила Юревича

В Челябинске суд рассмотрит ходатайство следствия о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток и подстрекательстве к клевете.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь суда Наталья Прохорова, следствие ходатайствует об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости.

Речь идет, в том числе, об аресте квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Ходатайство будет рассмотрено сегодня, 6 июня.

Напомним, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Михаил Юревич объявлен в международный розыск, а 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника, в настоящий момент экс-губернатор проходит лечение в Лондоне.

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