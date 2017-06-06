В Челябинске суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества бывшего губернатора Михаила Юревича

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь суда Наталья Прохорова, следствие ходатайствует об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости.

Речь идет, в том числе, об аресте квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Ходатайство будет рассмотрено сегодня, 6 июня.

Напомним, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.