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11:37 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: Беларусь намерена расширить присутствие на российском рынке

По итогам коллегии МИД Беларуси и России в Москве Владимир Макей и Сергей Лавров прокомментировали актуальные вопросы белорусско-российских отношений, в том числе, экономическое сотрудничество, взаимодействие с блоком НАТО и соглашение о взаимном признании виз.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время Беларусь является первым торговым партнером России на пространстве СНГ и четвертым среди всех остальных государств мира и Европы. И белорусская сторона намерена не только сохранить, но и расширить присутствие на российском рынке, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Мы всегда говорим это не только нашим российским друзьям, но и нашим европейским партнерам: мы не собираемся никуда уходить от России. Более того, мы прекрасно понимаем, что наши экономики и народно-хозяйственные системы тесно переплетены», — сказал Макей.

По словам главы белорусского МИД, есть четкое понимание того, что в Беларуси никто ни в коей мере не собирается рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с российскими партнерами и друзьями.

Вместе с тем на фоне финансово-экономических кризисов Беларуси необходимо иметь какие-то подушки безопасности для того, чтобы избежать глобальных потрясений, отметил Макей.

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«Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке. Одновременно мы хотим иметь более тесные контакты со странами так называемой дальней дуги, с Европейским союзом, который является нашим вторым торгово-экономическим партнером после России», — сообщил Макей.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили теме пересечения белорусско-российской границы. Беларусь и Россия в настоящее время готовят межправительственное соглашение по взаимному признанию виз.

Напомним, в начале текущего года Беларусью был введен 5-дневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран, прибывающих в страну через национальный аэропорт «Минск».

По итогам встречи в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заключение соглашения по взаимному признанию виз и напомнил, что иностранцам, которые едут в Россию из Беларуси, по-прежнему необходимо получить российскую визу.

При этом для белорусов и россиян граница между двумя странами по-прежнему останется открытой, и проблем при ее пересечении возникать не должно.

«Данное соглашение позволит согласовать действия двух стран, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств — участников договора о создании Союзного государства. Также уже согласован и выносится на утверждение Совета Министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства Беларуси и России», — сообщил Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие двух стран во внешней политике и необходимость более активного пиара ЕАЭС на международной арене.

Отдельное внимание было уделено адекватным мерам двух стран в отношении усиления блока НАТО на западных границах Союзного государства и искусственно завышенному вниманию западных партнеров к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2017», которое запланировано на сентябрь текущего года.

Визит министра иностранных дел Беларуси в Москву был приурочен к юбилейной дате — 25-летию дипломатических отношений двух стран, которое будет отмечаться 25 июня.

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