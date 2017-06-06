Макей: Беларусь намерена расширить присутствие на российском рынке

В настоящее время Беларусь является первым торговым партнером России на пространстве СНГ и четвертым среди всех остальных государств мира и Европы. И белорусская сторона намерена не только сохранить, но и расширить присутствие на российском рынке, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Мы всегда говорим это не только нашим российским друзьям, но и нашим европейским партнерам: мы не собираемся никуда уходить от России. Более того, мы прекрасно понимаем, что наши экономики и народно-хозяйственные системы тесно переплетены», — сказал Макей.

По словам главы белорусского МИД, есть четкое понимание того, что в Беларуси никто ни в коей мере не собирается рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с российскими партнерами и друзьями.