Макей: Беларусь намерена расширить присутствие на российском рынке
По итогам коллегии МИД Беларуси и России в Москве Владимир Макей и Сергей Лавров прокомментировали актуальные вопросы
По итогам коллегии МИД Беларуси и России в Москве Владимир Макей и Сергей Лавров прокомментировали актуальные вопросы
В настоящее время Беларусь является первым торговым партнером России на пространстве СНГ и четвертым среди всех остальных государств мира и Европы. И белорусская сторона намерена не только сохранить, но и расширить присутствие на российском рынке, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
«Мы всегда говорим это не только нашим российским друзьям, но и нашим европейским партнерам: мы не собираемся никуда уходить от России. Более того, мы прекрасно понимаем, что наши экономики и
По словам главы белорусского МИД, есть четкое понимание того, что в Беларуси никто ни в коей мере не собирается рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с российскими партнерами и друзьями.
Вместе с тем на фоне
«Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке. Одновременно мы хотим иметь более тесные контакты со странами так называемой дальней дуги, с Европейским союзом, который является нашим вторым
Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили теме пересечения
Напомним, в начале текущего года Беларусью был введен 5-дневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран, прибывающих в страну через национальный аэропорт «Минск».
По итогам встречи в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заключение соглашения по взаимному признанию виз и напомнил, что иностранцам, которые едут в Россию из Беларуси,
При этом для белорусов и россиян граница между двумя странами
«Данное соглашение позволит согласовать действия двух стран, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств — участников договора о создании Союзного государства. Также уже согласован и выносится на утверждение Совета Министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства Беларуси и России», — сообщил Лавров.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие двух стран во внешней политике и необходимость более активного пиара ЕАЭС на международной арене.
Отдельное внимание было уделено адекватным мерам двух стран в отношении усиления блока НАТО на западных границах Союзного государства и искусственно завышенному вниманию западных партнеров к совместному
Визит министра иностранных дел Беларуси в Москву был приурочен к юбилейной дате — 25-летию дипломатических отношений двух стран, которое будет отмечаться 25 июня.