Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Самый толстый в мире мальчик похудел
Убытки российских авиакомпаний выросли до 10 млрд руб.
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
20Крепостные стены XXI века
11:26 (мск), источник: Kazinform

Акимат ответил на критику автомобилистов Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Исходя из мирового опыта, с целью увеличения скорости движения общественного транспорта, а также для создания «свободного коридора» для передвижения спецмашин служб экстренного реагирования, в Астане с 3 июня 2017 года дополнительно внедрили 12 участков выделенных полос Bus Lane, сообщается на официальном сайте города.

Источник: Kazinform

По проспекту Кабанбай батыра также обустроены выделенные полосы Bus Lane. Однако из-за некоторых особенностей дорожного полотна самого проспекта, а именно асфальтированного участка обочины, у столичных автомобилистов сложилось мнение, что под Bus Lane выделено две полосы.

Читайте также
Новый аким Усть-Каменогорска устроил разнос полицейским

По версии специалистов столичного Управления пассажирского транспорта, укрепление обочины асфальтом обеспечивает безопасность и скорость движения автомобилей и предотвращает попадание пыли и грязи на проезжую часть, создает условия для безопасного съезда на обочину дороги в случае необходимости. Край обочины, который ранее был отделен от основной проезжей части сплошной полосой желтого цвета, со временем стал менее заметен. Проспект Кабанбай батыра является главной магистралью в направлении к объектам Международной специализированной выставки EXPO-2017, по которой будут пролегать основные маршруты. Здесь будут курсировать общегородские маршруты № 10, 12, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 37, 40, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 70, экспресс-маршруты № 101э, 200, 302, 303, 308, 309, которые в период проведения EXPO усилят дополнительными автобусами и шаттл-бас-маршрутами № 501, 502, 503, 504, 505, 506, что позволит объединить между собой места основного скопления людей, перехватывающие парковки и саму выставку.

Выделение автобусной полосы по проспекту Кабанбай батыра обусловлено необходимостью повышения пропускной способности общественного транспорта в период проведения выставки EXPO. Данная мера вынужденная и, возможно, будет отменена после её проведения. В настоящее время ведутся работы по нанесению новой дорожной разметки, по окончании которых станет визуально понятно, где находятся полосы для движения автомобилей, общественного транспорта и обочина дороги. Прогнозируется, что на общественном транспорте до места проведения выставки EXPO будет добираться основная часть гостей и жителей города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь