Акимат ответил на критику автомобилистов Астаны

По проспекту Кабанбай батыра также обустроены выделенные полосы Bus Lane. Однако из-за некоторых особенностей дорожного полотна самого проспекта, а именно асфальтированного участка обочины, у столичных автомобилистов сложилось мнение, что под Bus Lane выделено две полосы.

По версии специалистов столичного Управления пассажирского транспорта, укрепление обочины асфальтом обеспечивает безопасность и скорость движения автомобилей и предотвращает попадание пыли и грязи на проезжую часть, создает условия для безопасного съезда на обочину дороги в случае необходимости. Край обочины, который ранее был отделен от основной проезжей части сплошной полосой желтого цвета, со временем стал менее заметен. Проспект Кабанбай батыра является главной магистралью в направлении к объектам Международной специализированной выставки EXPO-2017, по которой будут пролегать основные маршруты. Здесь будут курсировать общегородские маршруты № 10, 12, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 37, 40, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 70, экспресс-маршруты № 101э, 200, 302, 303, 308, 309, которые в период проведения EXPO усилят дополнительными автобусами и шаттл-бас-маршрутами № 501, 502, 503, 504, 505, 506, что позволит объединить между собой места основного скопления людей, перехватывающие парковки и саму выставку.

Выделение автобусной полосы по проспекту Кабанбай батыра обусловлено необходимостью повышения пропускной способности общественного транспорта в период проведения выставки EXPO. Данная мера вынужденная и, возможно, будет отменена после её проведения. В настоящее время ведутся работы по нанесению новой дорожной разметки, по окончании которых станет визуально понятно, где находятся полосы для движения автомобилей, общественного транспорта и обочина дороги. Прогнозируется, что на общественном транспорте до места проведения выставки EXPO будет добираться основная часть гостей и жителей города.