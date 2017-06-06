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11:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Студенческий форум стран ШОС проходит в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 мая, ФедералПресс. В Новосибирске начал работу II Студенческого форума Шанхайской организации сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

На мероприятия, посвященные II Студенческому форуму стран ШОС, который проходит 6 и 7 июня, съехали более 300 студентов стран ШОС, экспертов, преподавателей, сотрудников международных служб из 11 субъектов Российской Федерации. Также мероприятие посетил губернатор региона Владимир Городецкий.

«Мы заинтересованы в продвижении российского высшего образования за рубежом и в укреплении позиций русского языка. Новосибирские вузы вносят достойный вклад в этот процесс — с каждым годом растет число иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях нашего региона», — отметил Владимир Городецкий.

В этом году форум посвящен продвижению российского высшего образования и укрепления позиции русского языка за рубежом, что символично, поскольку открытие состоялось 6 июня, в День русского языка.

Главное мероприятие первого дня — пленарное заседание «Актуальные вопросы продвижения российского высшего образования, укрепления позиций и поддержки русского языка за рубежом», проходящее в большом зале правительства региона.

Также сегодня состоялась научно-практическая конференция экспертов, преподавателей русского языка как иностранного и студентов-филологов по теме «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного», а также выставка литературных и научных трудов сибирских ученых.

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