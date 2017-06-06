Губернатор Новосибирской области призвал участников голодовки к диалогу

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Заключаются договора предварительного долевого участия, что запрещено законом, нарушил сразу застройщик, но и люди, которые сегодня терпят бедствие, уже не новички. С 2005-го года эта проблема в городе и в стране возникла, наверное, должны были понимать — во что же они вкладывают деньги? Когда им предлагают подписать договор долевого участия с третьей стороной. Мы предлагаем модель — как дальше с вами будем решать. Мы говорим — давайте проведем вместе собрание, предлагали на субботу, воскресенье. — “Да нет, мы не можем”. Вот в чем вопрос. Но мы будем искать эти решения».

Напомним, сегодня — второй день голодовки на площади Ленина. В числе пострадавших по предварительным данным около 180 человек. Они заключили договоры не с застройщиком, а с компанией, которая поставляла подрядчику стройматериалы. Эти документы не дают им прав на жилье, но деньги люди уже заплатили и теперь требуют от властей вмешаться.