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11:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области призвал участников голодовки к диалогу

В режиме ультиматума диалога не выстроишь. Губернатор сегодня заявил, что готов встретиться с участниками голодовки на площади Ленина, но общение должно проходить без давления с какой-либо из сторон. Он подчеркнул, что обманутым покупателям жилья предлагали провести общее собрание, но они это проигнорировали.

Источник: Вести - Новосибирск

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Заключаются договора предварительного долевого участия, что запрещено законом, нарушил сразу застройщик, но и люди, которые сегодня терпят бедствие, уже не новички. С 2005-го года эта проблема в городе и в стране возникла, наверное, должны были понимать — во что же они вкладывают деньги? Когда им предлагают подписать договор долевого участия с третьей стороной. Мы предлагаем модель — как дальше с вами будем решать. Мы говорим — давайте проведем вместе собрание, предлагали на субботу, воскресенье. — “Да нет, мы не можем”. Вот в чем вопрос. Но мы будем искать эти решения».

Напомним, сегодня — второй день голодовки на площади Ленина. В числе пострадавших по предварительным данным около 180 человек. Они заключили договоры не с застройщиком, а с компанией, которая поставляла подрядчику стройматериалы. Эти документы не дают им прав на жилье, но деньги люди уже заплатили и теперь требуют от властей вмешаться.

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