В Перми закончились сертификаты в оздоровительные лагеря

В пермской мэрии сообщили, что родители могут получить компенсацию части стоимости путёвки в лагерь.

В пермской мэрии информацию о том, что сертификаты закончились, подтвердили.

«Родители, которые сейчас обращаются за социальной помощью, могут получить компенсацию части стоимости путёвки в загородный или санаторно-оздоровительный лагерь, которую они приобрели самостоятельно, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Заявление на этот вид поддержки необходимо написать до 30 июня в департаменте социальной политики администрации Перми».

Напомним, выдача сертификатов в загородные лагеря началась с 17 апреля.