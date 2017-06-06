Порошенко зарабатывает на конфликте в Донбассе — Тимошенко
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в Донбассе «война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в Донбассе «война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают».
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, таким образом они прикрывают «безумную коррупцию» в стране, заявила
Ранее Тимошенко обвинила президента Украины в «сворачивании» в стране демократии и свободы слова.
«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.