Порошенко зарабатывает на конфликте в Донбассе — Тимошенко

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, таким образом они прикрывают «безумную коррупцию» в стране, заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — сказала Тимошенко журналистам на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.