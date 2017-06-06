Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
Инсульт ведет к алкоголизму
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:55 (мск), источник: РИА Крым

Глава Крыма выступил за полную миграционную амнистию для жителей Донбасса

ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить полную миграционную амнистию для граждан непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и разработать дополнительный перечень преференций на территории России.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, один из самых острых и больных вопросов связан с выстраиванием политической линии по отношению к пока непризнанным республикам Донбасса, которые находятся на передовой борьбы за Русский мир.

«Многие наши соотечественники оказались в ситуации гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, было бы правильно и целесообразно провести для них полную миграционную амнистию, разработать дополнительный перечень преференций на территории России, в том числе и в Крыму. Но пока этого не произошло. Из миллиона гражданство получила десятая часть», — сказал Аксенов на III Ливадийском форуме, который проходит под темой «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

По его мнению, сложившаяся ситуация находится в противоречии с цивилизационными интересами России и Русского мира.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь