Глава Крыма выступил за полную миграционную амнистию для жителей Донбасса

По его словам, один из самых острых и больных вопросов связан с выстраиванием политической линии по отношению к пока непризнанным республикам Донбасса, которые находятся на передовой борьбы за Русский мир.

«Многие наши соотечественники оказались в ситуации гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, было бы правильно и целесообразно провести для них полную миграционную амнистию, разработать дополнительный перечень преференций на территории России, в том числе и в Крыму. Но пока этого не произошло. Из миллиона гражданство получила десятая часть», — сказал Аксенов на III Ливадийском форуме, который проходит под темой «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

По его мнению, сложившаяся ситуация находится в противоречии с цивилизационными интересами России и Русского мира.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.