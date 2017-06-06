Казахстан закроет проезд из Омска в Русскую Поляну
Самый южный район региона может быть отрезан границей соседнего государства от Омской области.
Самый южный район региона может быть отрезан границей соседнего государства от Омской области.
Уже несколько десятков лет путь в Русскую Поляну пролегает через Казахстан, речь идет о 9 километрах дороги на территории соседнего государства. Однако
Проблему собираются решить с помощью строительства обхода, заявил сегодня на
Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и
— Запланированный обход — 15 километров, стоимость — более 700 миллионов рублей. Строительство будет начато в этом году, а закончено — в 2019 году. В случае необходимости будем разговаривать с Казахстаном и просить сдвинуть сроки перекрытия границы.
Что касается других дорожных объектов на 2018 год, список еще не утвержден. Перечень должен быть сформирован до октября 2017 года. Впрочем, объекты согласно программе «Безопасные качественные дороги» уже определены, также как и областные дороги, нуждающиеся в реконструкции.