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12:08 (мск), источник: Om1.ru

Казахстан закроет проезд из Омска в Русскую Поляну

Самый южный район региона может быть отрезан границей соседнего государства от Омской области.

 Уже несколько десятков лет путь в Русскую Поляну пролегает через Казахстан, речь идет о 9 километрах дороги на территории соседнего государства. Однако из-за новых границ путь в Русскую поляну может быть закрыт, с 1 января 2019 года россиянам будет запрещено проезжать по этой дороге.

Проблему собираются решить с помощью строительства обхода, заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожным работам, Дмитрий Христолюбов, замминстра строительства и ЖКК Омской области. Обход — один из самых крупных объектов, которые будут создаваться в 2018 году.

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Запланированный обход — 15 километров, стоимость — более 700 миллионов рублей. Строительство будет начато в этом году, а закончено — в 2019 году. В случае необходимости будем разговаривать с Казахстаном и просить сдвинуть сроки перекрытия границы.

Что касается других дорожных объектов на 2018 год, список еще не утвержден. Перечень должен быть сформирован до октября 2017 года. Впрочем, объекты согласно программе «Безопасные качественные дороги» уже определены, также как и областные дороги, нуждающиеся в реконструкции.

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