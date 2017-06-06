Земское собрание Кстовского района Нижегородской области согласовало объединение городской и районной администраций. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в Земском собрание, такое решение было принято депутатами в ходе заседания 6 июня.

Согласно информации, теперь администрация города Кстово и Кстовского района будут объединены в одну.

Как сообщалось ранее, 26 мая депутаты Думы Кстова также поддержали объединение городской и районной администраций.

До 31 декабря 2017 года горадминистрация будет работать как прежде, а с 2018 года произойдет объединение и главой новой администрации станет нынешний глава райадминистрации Кирилл Культин.

Ранее сообщалось, 25 мая депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли закон об отмене «двуглавой» системы МСУ в регионе за исключением Сарова и Нижнего Новгорода.