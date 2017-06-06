Новосибирскому Минздраву предписано устранить нарушения при диспансеризации сирот
Прокуроры провели выборочную проверку медицинской документации, установив, что в 2016 году диспансеризацию не прошли свыше 400
Прокуроры провели выборочную проверку медицинской документации, установив, что в 2016 году диспансеризацию не прошли свыше 400
НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила в Новосибирской области множественные нарушения в организации медицинской диспансеризации
«Проведена проверка исполнения законодательства о диспансеризации
По закону
Кроме того, выявлены нарушения порядка и сроков проведения медосмотров, исследования проводятся не в полной мере. В некоторых заключениях о состоянии здоровья детей отсутствуют рекомендации по их дальнейшему лечению либо рекомендации даны не в полном объеме.
Для устранения нарушений закона прокуроры 30 районов и городов внесли 44 представления в медицинские организации, органы местного самоуправления и детские учреждения, вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона.
По данным Министерства социального развития Новосибирской области, в регионе в настоящее время проживают около 10,3 тыс.