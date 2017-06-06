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13:03 (мск), источник: ТАСС

Новосибирскому Минздраву предписано устранить нарушения при диспансеризации сирот

Прокуроры провели выборочную проверку медицинской документации, установив, что в 2016 году диспансеризацию не прошли свыше 400 детей-сирот.

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила в Новосибирской области множественные нарушения в организации медицинской диспансеризации детей-сирот и направила представления о необходимости исправить ситуацию в региональные министерства здравоохранения и социального развития. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Проведена проверка исполнения законодательства о диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности медицинских организаций, органов опеки и попечительства, детских интернатных учреждений. <…> Внесены представления в Министерство здравоохранения Новосибирской области и Министерство социального развития Новосибирской области», — сообщает ведомство.

По закону дети-сироты должны ежегодно проходить диспансеризацию: профилактические медосмотры, консультации у врачей и медицинские обследования. Прокуроры провели выборочную проверку медицинской документации, установив, что в 2016 году диспансеризацию не прошли свыше 400 детей-сирот. В ряде районов медицинские организации не располагали сведениями о всех детях-сиротах, проживающих на закрепленных за ними территориях.

Кроме того, выявлены нарушения порядка и сроков проведения медосмотров, исследования проводятся не в полной мере. В некоторых заключениях о состоянии здоровья детей отсутствуют рекомендации по их дальнейшему лечению либо рекомендации даны не в полном объеме.

Для устранения нарушений закона прокуроры 30 районов и городов внесли 44 представления в медицинские организации, органы местного самоуправления и детские учреждения, вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона.

По данным Министерства социального развития Новосибирской области, в регионе в настоящее время проживают около 10,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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