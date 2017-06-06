Лавров рассказал о сроке действия электронных виз в Калининград

— Статус особой экономической зоны в Калининградской области существует. В рамках работы по облегчению условий для передвижения мы внесем предложения в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз. Они будут действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное восьмидневное пребывание, — заявил Лавров. Он отметил, что такой режим будет удобен для иностранных партнёров.

«Мы будем поддерживать ваши начинания и делать так, чтобы ваши приграничные контакты не страдали от политической конъюнктуры», — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что власти страны большое внимание уделяют обеспечению безопасности Калининградской области, развитию инфраструктуры и созданию условия для «нормального общения» с соседними государствами.

Ранее о планах введения электронных виз говорил врио губернатора Антон Алиханов. Он отмечал, что многие предприниматели из стран, сотрудничающих с регионом, не уходили с рынка, а наращивали присутствие. Среди таких бизнесменов он назвал литовцев, поляков и немцев.

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил руководство Польши и Литвы в русофобии. Он отметил, что местные власти при этом не строят преград для общения с жителями Калининградской области.