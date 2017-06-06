Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Инсульт ведет к алкоголизму
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Путин предупредил мир о серьезной угрозе со стороны США – СМИ
В стразах, без белья: Андерсон в прозрачном платье
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
13:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Министр инфраструктуры поддерживает визовый режим с РФ

Также Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, министр сказал: «Это вопрос к правительству».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между обеими странами. Об этом он во вторник заявил журналистам в Киеве.

Читайте также
Решение Рады для введения виз для россиян не нужно — Геращенко

«Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею», — отметил Омелян. На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, министр сказал: «Это вопрос к правительству».

Также он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста «Укринформа» Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец мальчика, ставшего 'символом страданий Алеппо', рассказал правду
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь