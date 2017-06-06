Молдова ценит белорусскую продукцию за ее высокое качество — Филип
6 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Молдова ценит белорусскую продукцию за ее высокое качество. Об этом заявил
6 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Молдова ценит белорусскую продукцию за ее высокое качество. Об этом заявил
Отношения между двумя государствами достигли высокого уровня, считает
«В те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и
Глава правительства Молдовы обратил внимание на постоянный обмен визитами на разных уровнях и проведение переговоров. К примеру, вчера в Минске состоялось заседание межправкомиссии, где обсуждались перспективы развития сотрудничества. Он констатировал, что после небольшого спада в
«Мы ждем белорусских инвесторов», — подчеркнул он.
«Это как раз та продукция, которая отвечает требованиям наших потребителей», — считает Павел Филип.
Он также коснулся темы расширения поставок белорусских лекарств — более 100 их наименований уже зарегистрированы в Молдове.