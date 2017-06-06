Молдова ценит белорусскую продукцию за ее высокое качество — Филип

«В те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи, например, несколько лет назад, когда у нас возникали определенные проблемы с некоторыми рынками в странах СНГ. Мы это не забудем и будем делать все возможное, чтобы эти хорошие отношения продолжались», — заявил Павел Филип.

Глава правительства Молдовы обратил внимание на постоянный обмен визитами на разных уровнях и проведение переговоров. К примеру, вчера в Минске состоялось заседание межправкомиссии, где обсуждались перспективы развития сотрудничества. Он констатировал, что после небольшого спада в торгово-экономических отношениях в минувшем году, уже в первом квартале 2017-го наметилась динамика их подъема. Павел Филип считает важным и инвестиционное сотрудничество — в Молдове больше 87 предприятий с белорусским капиталом.

«Мы ждем белорусских инвесторов», — подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что в Молдове начата сборка белорусских троллейбусов, действует сборочное производство тракторов. При этом глава правительства отметил, что в стране высоко ценят белорусскую технику, соотношение «цена-качество» которой оптимально.

«Это как раз та продукция, которая отвечает требованиям наших потребителей», — считает Павел Филип.

Он также коснулся темы расширения поставок белорусских лекарств — более 100 их наименований уже зарегистрированы в Молдове.