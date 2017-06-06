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12:56 (мск), источник: ТАСС

СК потребовал арестовать имущество экс-губернатора Челябинской области Юревича

Речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках.

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Ходатайство следователя о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича поступило в Центральный районный суд Челябинска. Его рассмотрят во вторник, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

«Центральный районный суд Челябинска сегодня рассмотрит поступившее от следователя Следственного комитета (СК) РФ ходатайство о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Челябинской области Юревича. Ходатайство поступило в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сказала собеседница агентства.

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По словам Прохоровой, речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках. Какова общая стоимость имущества, она не уточнила.

Уголовные дела

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Кроме того, СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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