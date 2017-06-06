Набережную в центре Омска назовут в честь бывшего главного архитектора Каримова

Сегодня, 6 июня, на заседании комитета по социальным вопросам в Горсовете Омска вице-спикер Василий Мамонтов выступил с инициативой. Он предложил участок набережной Оми от Юбилейного моста до Речного вокзала назвать в честь бывшего главного архитектора города Альберта Каримова.

Василий Мамонтов, вице-спикер Горсовета Омска:

— Те, кто выступают против этой инициативы недооценивают роль Альберта Каримова в развитии Омска. Он более 30 лет был главным архитектором города. Лично курировал строительство Дворца пионеров, Торгового центра и Музыкального театра и других объектов (Цитата «ОмскЗдесь»).

Его поддержал депутат Алексей Сокин. В итоге большинство членов комитета проголосовали за эту идею. Теперь инициативу предстоит утвердить на заседании Горсовета 14 июня.

Отметим, что Альберт Каримов с 1975 по 2005 год проработал главным архитектором Омска. Он умер 19 ноября 2015 года.