Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
13:18 (мск), источник: Actualitati.md

Ион Чебан: Виновные в проблеме с мусором должны быть наказаны

Об этом сегодня, 6 июня, заявилглава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Источник: Actualitati.md

— Проблема с вывозом мусора намерено создана либералами. Также, их сторонники пытались на встрече социалистов с жителями Бубуечь помешать и устроить провокацию, их личность будем устанавливать. Виновных в проблеме и риске возникновения экологической катастрофы должны быть привлечены к ответственности, — заявил социалист.

По его словам, на сегодняшний день есть временное решение проблемы, а в перспективе будет рассмотрен вариант возобновления вывоза мусора на свалку в Цынцэрень. Это единственный полигон, который соответствует всем требованиям и туда можно продолжать свозить мусор. Всего можно вывезти 44 млн. тонн отходов. На сегодняшний день полигон заполнен лишь наполовину.

Читайте также
Врач-инфекционист: через неделю в Кишиневе возможна эпидемия

— Известно, что местные власти планировали найти инвестора, чтобы с выгодой для себя решить проблему с мусором. Подобное происходит не первый раз. Стоит отметить, что есть российская организация, которая готова инвестировать в строительство эко-комплексов и осуществление проекта будет осуществляться согласно закону и всем требованиям, — отметил Чебан.

— Для решения проблемы с вывозом мусора необходимо провести заседание муниципального совета, в селе Бубуечь установить систему по очистке воды, возобновить вывоз мусора на специально оборудованную свалку в селе Цынцэрень, обустроить полигон для вывоза отходов. Это и есть решения проблемы, а не бойкот заседания, как это делают местные власти и либералы, — сказал глава фракции ПСРМ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Продавцы будут платить новые налоги
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь