Ион Чебан: Виновные в проблеме с мусором должны быть наказаны

— Проблема с вывозом мусора намерено создана либералами. Также, их сторонники пытались на встрече социалистов с жителями Бубуечь помешать и устроить провокацию, их личность будем устанавливать. Виновных в проблеме и риске возникновения экологической катастрофы должны быть привлечены к ответственности, — заявил социалист.

По его словам, на сегодняшний день есть временное решение проблемы, а в перспективе будет рассмотрен вариант возобновления вывоза мусора на свалку в Цынцэрень. Это единственный полигон, который соответствует всем требованиям и туда можно продолжать свозить мусор. Всего можно вывезти 44 млн. тонн отходов. На сегодняшний день полигон заполнен лишь наполовину.