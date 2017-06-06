Ион Чебан: Виновные в проблеме с мусором должны быть наказаны
Об этом сегодня, 6 июня, заявилглава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
Об этом сегодня, 6 июня, заявилглава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
— Проблема с вывозом мусора намерено создана либералами. Также, их сторонники пытались на встрече социалистов с жителями Бубуечь помешать и устроить провокацию, их личность будем устанавливать. Виновных в проблеме и риске возникновения экологической катастрофы должны быть привлечены к ответственности, — заявил социалист.
По его словам, на сегодняшний день есть временное решение проблемы, а в перспективе будет рассмотрен вариант возобновления вывоза мусора на свалку в Цынцэрень. Это единственный полигон, который соответствует всем требованиям и туда можно продолжать свозить мусор. Всего можно вывезти 44 млн. тонн отходов. На сегодняшний день полигон заполнен лишь наполовину.
— Известно, что местные власти планировали найти инвестора, чтобы с выгодой для себя решить проблему с мусором. Подобное происходит не первый раз. Стоит отметить, что есть российская организация, которая готова инвестировать в строительство
— Для решения проблемы с вывозом мусора необходимо провести заседание муниципального совета, в селе Бубуечь установить систему по очистке воды, возобновить вывоз мусора на специально оборудованную свалку в селе Цынцэрень, обустроить полигон для вывоза отходов. Это и есть решения проблемы, а не бойкот заседания, как это делают местные власти и либералы, — сказал глава фракции ПСРМ.