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13:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Депутаты Заксобрания одобрили исполнение бюджета за 2016 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ИА УралПолит.Ru. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 6 июня одобрили исполнение областного бюджета за 2016 год в трех чтениях.

Доходы бюджета в 2016 году составили 194,5 миллиарда рублей, что по сравнению с 2015 годом больше на 18 млрд рублей (10,5%).

Основными источниками наполнения бюджета стали налоговые и неналоговые поступления, из них налог на доходы физических лиц составил 58,6 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 56,5 млрд рублей, налог на имущество организаций — 24,4 млрд рублей, акцизы — 17 млрд рублей, остальные налоговые доходы — 11,4 млрд рублей, неналоговые доходы составили 3,8 млрд рублей.

На 3,7 млрд рублей в ходе исполнения бюджета удалось увеличить его доходную часть, и на 5 млрд рублей была сокращена расходная часть, что привело к уменьшению бюджетного дефицита.

Расходы областного бюджета 2016 года составили более 200 млрд рублей. Размер дефицита областного бюджета в прошлом году был утвержден в размере более 5 млрд рублей.

На социальные сферы было выделено более 138 млрд рублей. Социальные выплаты населению составили более 41 млрд рублей, на реализацию проектов в образовательной сфере: строительство школы в микрорайоне «Академический», детских садов и создание межрегионального центра компетенций — 52,4 млрд рублей. Более 3 млрд свердловские власти потратили на физкультуру и спорт. В 2016 году началось строительство 17 спортивных объектов, 8 из них ввели в эксплуатацию в течение года.

Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков представил содоклад на эту тему. По его словам, в прошлом году на финансирование государственных программ региона было выделено свыше 200 млрд рублей. Наибольший объем средств был направлен на пять программ, реализуемых в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в отрасли транспорта, связи, развития информационных технологий.

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