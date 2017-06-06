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13:22 (мск), источник: Om1.ru

Минстрой: «Мэрия Омска сама должна ремонтировать Ленинградский мост»

Заместитель министра строительства и ЖКХ прокомментировал скандальную ситуацию с разрушением Ленинградского моста, которое вызвало панику у омичей.

Наиболее старые мосты Омска находятся в состоянии, вызывающем тревогу у горожан. Так, горожане обеспокоены состоянием Юбилейного моста, капитальный ремонт которого планируют начать уже в этом году. На реконструкцию будет потрачено 338 миллионов рублей, из которых 100 выделено из регионального бюджета.

Не меньшее беспокойство охватило омичей пару недель назад, когда соцсети заполонили снимки разрушающегося Ленинградского моста: горожане опубликовали фото сквозного отверстия. Дефект тогда быстро устранили, однако жители Омска уже успели взволноваться из-за плачевного состояния сооружения и необходимости реконструкции старейшего моста города.

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Если правительство Омской области поддерживает финансово администрацию Омска в таких монументальных работах, как капремонт Юбилейного моста, то в случае с другими мостами не спешит оказать финансовую помощь. Как сообщил сегодня Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области, мэрия Омска должна ремонтировать мосты на средства из городского бюджета.

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Про состояние Ленинградского или Фрунзенского мостов я ничего сказать не могу, поскольку эти мосты муниципальные, вопросы нужно задавать администрации города Омска. Локальные дефекты на мостах не связаны с капитальными вложениями, которые потребуются. Ленинградский мост, конечно старенький, но его недавно ремонтировали, делали швы, колесоотбой. Сейчас требуются небольшие затраты, проблемы с которыми город должен решать сам. Юбилейный мост — другое дело, администрация города не в состоянии ремонтировать его на свои деньги. Ну, а небольшие дефекты — это содержание моста, это то, что администрация города должна выполнять самостоятельно.

Напомним, правительство региона выделило городским властям 100 миллионов рублей из необходимых 338 на реконструкцию Юбилейного моста. Точные сроки капитального ремонта еще не назначены, ориентировочно — в сентябре этого года. Мост будет закрыт минимум 9 месяцев — до мая 2018 года.

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