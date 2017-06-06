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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Песков о сокращении взноса в Совет Европы: это общая позиция властей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сокращение взноса в Совет Европы является общей позицией органов власти России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут.

«Володин уже все сказал. Это общая позиция», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать блокировку перечисления 11 миллионов евро как взноса в бюджет Совета Европы.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

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