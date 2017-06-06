Минобразования утвердило правила проведения ЕНТ в этом году

Приказом Министра образования и науки РК от 2 мая 2017 года утверждены Правила проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.
Так, для участия в тестировании поступающий подает в организацию образования документы, которые ими централизованно передаются в пункт проведения ЕНТ (ППЕНТ): заявление на тестирование установленного образца; две фотокарточки размером 3×4; копию документа, удостоверяющего личность. Поступающий не достигший шестнадцати лет и не имеющий документ удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, нарушениями сенсорных функций (зрение, слух, обоняние, осязание и нарушение чувствительности), инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и инсулинозависимые больные сахарным диабетом при представлении справки об инвалидности предоставляется отдельная аудитория для участия в ЕНТ. Организации общего среднего образования прикрепляются к ППЕНТ.
Для участия, в комплексном тестировании поступающие подают в приемную комиссию линейного вуза:
- заявление для участия, при этом выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, в заявлении указывают выбранную специальность
- две фотокарточки размером 3x4
- копию документа, удостоверяющего личность
- квитанцию об оплате за проведение тестирования
- медицинскую справку по форме 086-У
- выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо документа об образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемой организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности обучения
- выпускники прошлых лет организаций общего среднего образования (среднего общего) или технического и профессионального (начального или среднего профессионального), или послесреднего образования представляют документ об общем среднем образовании (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном или среднем профессиональном), или послесреднем образовании (подлинник).
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.