Минобразования утвердило правила проведения ЕНТ в этом году

Приказом Министра образования и науки РК от 2 мая 2017 года утверждены Правила проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.

Так, для участия в тестировании поступающий подает в организацию образования документы, которые ими централизованно передаются в пункт проведения ЕНТ (ППЕНТ): заявление на тестирование установленного образца; две фотокарточки размером 3×4; копию документа, удостоверяющего личность. Поступающий не достигший шестнадцати лет и не имеющий документ удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, нарушениями сенсорных функций (зрение, слух, обоняние, осязание и нарушение чувствительности), инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и инсулинозависимые больные сахарным диабетом при представлении справки об инвалидности предоставляется отдельная аудитория для участия в ЕНТ. Организации общего среднего образования прикрепляются к ППЕНТ.