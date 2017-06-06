Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Инсульт ведет к алкоголизму
В России упростят регистрацию недвижимости
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Ну, чего молчите?»: Путин о серьезной угрозе со стороны США
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
13:43 (мск), источник: Zakon.kz

Минобразования утвердило правила проведения ЕНТ в этом году

Организации общего среднего образования прикрепляются к пунктам проведения ЕНТ.

Источник: Zakon.kz

Приказом Министра образования и науки РК от 2 мая 2017 года утверждены Правила проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.

Так, для участия в тестировании поступающий подает в организацию образования документы, которые ими централизованно передаются в пункт проведения ЕНТ (ППЕНТ): заявление на тестирование установленного образца; две фотокарточки размером 3×4; копию документа, удостоверяющего личность. Поступающий не достигший шестнадцати лет и не имеющий документ удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, нарушениями сенсорных функций (зрение, слух, обоняние, осязание и нарушение чувствительности), инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и инсулинозависимые больные сахарным диабетом при представлении справки об инвалидности предоставляется отдельная аудитория для участия в ЕНТ. Организации общего среднего образования прикрепляются к ППЕНТ.

Читайте также
Тасмагамбетов обратился к казахстанским студентам в России

Для участия, в комплексном тестировании поступающие подают в приемную комиссию линейного вуза:

  • заявление для участия, при этом выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, в заявлении указывают выбранную специальность
  • две фотокарточки размером 3x4
  • копию документа, удостоверяющего личность
  • квитанцию об оплате за проведение тестирования
  • медицинскую справку по форме 086-У
  • выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо документа об образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемой организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности обучения
  • выпускники прошлых лет организаций общего среднего образования (среднего общего) или технического и профессионального (начального или среднего профессионального), или послесреднего образования представляют документ об общем среднем образовании (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном или среднем профессиональном), или послесреднем образовании (подлинник).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобразования утвердило правила проведения ЕНТ в этом году
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь