«Газпром» приглашает «Нафтогаз» в Москву: хочет обсудить транзит после 2019 года

«Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам», — сказал он.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Российский монополист «Газпром» пригласил представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года.

Медведев подтвердил, что Россия может сохранить некоторые объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

«То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину — это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть, в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом — до 82,2 миллиарда кубометров. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% — до 30,5 миллиарда кубометров.

Действующий контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года.

В конце мая глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 миллиардов кубометров газа в год.

На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, которые будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, и «Турецкий поток» — по дну Черного моря. «Газпром» также намерен увеличить прокачки газа через действующий «Северный поток-1», что пытаются оспорить «Нафтогаз» и польская нефтегазовая компания PGNiG.