Краевые власти не приняли окончательного решения по галерее и оперному театру

Как сообщила на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и.о. министра финансов Елена Чугарина, доходная часть за этот период составила 25 млрд руб., из них собственные доходы — 22 млрд руб.

Расходы краевой казны в первом квартале составили 21 млрд руб. Она уточнила, что первый квартал непоказательный и низкий уровень освоения госпрограмм наблюдается там, где высока инвестиционная составляющая.