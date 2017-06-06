Краевые власти не приняли окончательного решения по галерее и оперному театру
Краевые власти отчитались об исполнении бюджета за первый квартал этого года.
Краевые власти отчитались об исполнении бюджета за первый квартал этого года.
Как сообщила на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и.о. министра финансов Елена Чугарина, доходная часть за этот период составила 25 млрд руб., из них собственные доходы — 22 млрд руб.
Расходы краевой казны в первом квартале составили 21 млрд руб. Она уточнила, что первый квартал непоказательный и низкий уровень освоения госпрограмм наблюдается там, где высока инвестиционная составляющая.
Так из 2,9 млрд руб. на создание объектов общественной инфраструктуры оплачено только 60 млн руб. Но на 1 июня уже заключены контракты на 1,6 млрд руб. доходная часть за этот период составила 25 млрд руб., но на 1 июня уже заключены контракты почти на 10 млрд руб. (всего на это направление в бюджете заложено 11 млрд руб.). доходная часть за этот период составила 25 млрд руб., а за первый квартал он сократился почти на 10 млрд руб.
Председатель комитета Виктор Плюснин поинтересовался, когда планируется заключить контракты по остальным объектам общественной инфраструктуры. «Эти проекты у нас всегда имеют низкое освоение по итогам года», — отметил он. Елена Чугарина пояснила, что все закупки, в том числе контракты по строительству объектов проходят через специальную межведомственную рабочую группу. При этом она признала, что в зоне риска остаются два крупных объекта, по которым средства могут быть не освоены в этом году, потому решения по ним еще не приняты. Это строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета (90 млн руб.) и новое здание Пермской художественной галереи (343 млн руб.).
Позднее комитет по развитию инфраструктуры принял решение о переносе сроков публичных слушаний по проекту строительства новой сцены оперного театра и реконструкции существующего здания. Слушания были намечены на июнь, депутаты сдвинули их на октябрь.
Напомним, с приходом врио главы Пермского края Максима Решетникова краевые власти стали рассматривать новые варианты по проектам галереи и оперного театра. Вместо строительства