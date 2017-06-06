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14:17 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Лучшей в России стала прокурор из Краснодарского края Наталья Каликанова

Она победила во всероссийском конкурсе лучших государственных обвинителей Генпрокуратуры РФ (ФОТО).

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 6 июня, KrasnodarMedia.

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края Наталья Каликанова стала победителем шестого всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», итоги которого подвели 5 июня в Генпрокуратуре России. Награды лучшим вручал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Всероссийский конкурс государственных обвинителей ежегодно проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации. В финал вышли 12 кандидатов, в том числе представители прокуратур районного звена, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Конкурсная комиссия под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Леонида Коржинека определила шесть победителей (Леонид Коржинек многие годы был прокурором Краснодарского края — прим. ИА KrasnodarMedia).

Первое место заняла Наталья Каликанова, старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края. Ей присвоен классный чин «старший советник юстиции».

Второе место разделили Татьяна Алексеева, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга, и Валерия Малецкая, заместитель начальника отдела (обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах) прокуратуры Тихоокеанского флота. Алексеева награждена нагрудным знаком «За безупречную службу», Малецкой досрочно присвоено воинское звание «майор юстиции».

Третье место заняли Денис Рыкунов, старший помощник прокурора Гагаринского района г. Севастополя, Мария Семененко, старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы, и Лариса Ушакова, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Еврейской автономной области. Рыкунов и Ушакова награждены знаком отличия «За верность закону» III степени, Семененко — нагрудным знаком «За безупречную службу».

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