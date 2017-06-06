Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Инсульт ведет к алкоголизму
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Ну, чего молчите?»: Путин о серьезной угрозе со стороны США
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Последствия урагана в Москве
16:45 (мск), источник: Новости Воронежа

Мэрия Воронежа за 8 млн рублей откорректирует документацию строительства развязки на 9 Января

Конкурс опубликовали на госзакупках.

Мэрия Воронежа ищет подрядчика, который займется корректировкой проектно-сметной документации проекта строительства дорожной развязки на пересечении Антонова-Овсеенко и 9 Января. Конкурс появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракт составляет 8 млн рублей. Заявки на него будут принимать до 26 июня.

«Основной задачей подрядчика станут “изменение и детализаций решений по объекту”, — сообщает издание De Facto. — Ему предстоит выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, продлить устаревшие техусловия и согласования».

Отметим, что нынешняя документация была разработана еще в 2013 году. Компанию, которая над ней работали уже ликвидировали.

Новому подрядчику придется пересмотреть переустройство коммуникаций и искусственных сооружений, объемов их демонтажа. Также внесут информацию о демонтаже и восстановлении подпорной стенки по улице Антонова-Овсеенко после путепровода на улице 9 Января и другое. Сообщается, что все корректировки подрядчик должен представить до 24 ноября 2017 года.

Напомним, что реконструкцию развязки на пересечении Антонова-Овсеенко и 9 Января начали в этом году. Власти обещали закончить ремонт раньше графика и открыть по ней проезд в сентябре-октябре 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежец через сайт бесплатных объявлений обманул на 150 тысяч покупателей техники
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров пообещал ввести визы с Украиной в качестве ответной меры
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь