Мэрия Воронежа за 8 млн рублей откорректирует документацию строительства развязки на 9 Января
Конкурс опубликовали на госзакупках.
Конкурс опубликовали на госзакупках.
Мэрия Воронежа ищет подрядчика, который займется корректировкой
«Основной задачей подрядчика станут “изменение и детализаций решений по объекту”, — сообщает издание De Facto. — Ему предстоит выполнить
Отметим, что нынешняя документация была разработана еще в 2013 году. Компанию, которая над ней работали уже ликвидировали.
Новому подрядчику придется пересмотреть переустройство коммуникаций и искусственных сооружений, объемов их демонтажа. Также внесут информацию о демонтаже и восстановлении подпорной стенки по улице
Напомним, что реконструкцию развязки на пересечении