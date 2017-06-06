Мэрия Воронежа за 8 млн рублей откорректирует документацию строительства развязки на 9 Января

Мэрия Воронежа ищет подрядчика, который займется корректировкой проектно-сметной документации проекта строительства дорожной развязки на пересечении Антонова-Овсеенко и 9 Января. Конкурс появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракт составляет 8 млн рублей. Заявки на него будут принимать до 26 июня.

«Основной задачей подрядчика станут “изменение и детализаций решений по объекту”, — сообщает издание De Facto. — Ему предстоит выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, продлить устаревшие техусловия и согласования».

Отметим, что нынешняя документация была разработана еще в 2013 году. Компанию, которая над ней работали уже ликвидировали.

Новому подрядчику придется пересмотреть переустройство коммуникаций и искусственных сооружений, объемов их демонтажа. Также внесут информацию о демонтаже и восстановлении подпорной стенки по улице Антонова-Овсеенко после путепровода на улице 9 Января и другое. Сообщается, что все корректировки подрядчик должен представить до 24 ноября 2017 года.