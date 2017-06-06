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14:23 (мск), источник: БЕЛТА

Спецслужбы России усилили контроль на границе перед проведением Кубка конфедераций и ЧМ-2018

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за проездом граждан через российскую границу усилен спецслужбами в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника управления ФСБ России Алексей Лаврищев, информирует ТАСС.

«Нами усилены фильтрационные мероприятия на границе. Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической угрозой», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

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Также Алексей Лаврищев рассказал, что туристические маршруты на время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018 не будут изменены, передвижение посетителей будет свободным, за исключением зон, вход в которые получают только аккредитованные лица.

В свою очередь заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил, что особое внимание во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года будет уделяться охране аэропортов, вокзалов и других транспортных объектов. Кроме того, российская полиция на этот период возьмет под усиленную охрану гостиницы и площадки, где будут тренироваться команды.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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