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14:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Свердловской области стартовала выборная кампания

Флажком махнули в Заксобрании.

Источник: УралИнформБюро

Выборы губернатора Свердловской области назначены на единый день голосования — 10 сентября 2017 года. Эту дату утвердили депутаты Заксобрания на заседании 6 июня.

Претенденты на губернаторское кресло смогут выдвигать свои кандидатуры, начиная со следующего дня после опубликования постановления и вплоть до 21 июля 2017 года. После подачи документов в избирком кандидаты получат право собирать подписи депутатов и глав территорий для прохождения муниципального фильтра.

На текущий момент о намерении идти на выборы заявили врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), мэр уральской столицы Евгений Ройзман («Яблоко») и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, не озвучивший пока партию, от которой намерен баллотироваться.

Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).

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