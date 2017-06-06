Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников «Высшей школы государственного управления»
В последние годы заметно возросли требования к государственным и муниципальным служащим.
В последние годы заметно возросли требования к государственным и муниципальным служащим.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников «Высшей школы государственного управления».
Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ парламента, 6 июня Евгений Лебедев возглавил экзаменационную комиссию на факультете «Высшая школа государственного управления» в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС.
Согласно информации, аттестационный экзамен прошел по программе профессиональной переподготовки «Управление в сфере государственных и муниципальных закупок (контрактный управляющий)». Его сдавали 12 слушателей, среди которых были руководители и специалисты предприятий, бюджетных организаций, а также студенты.
В последние годы заметно возросли требования к государственным и муниципальным служащим, и для результативной деятельности им просто необходима своевременная, качественная переподготовка и повышение квалификации.
Обучение проходило 2,5 месяца. В течение этого времени слушатели изучали основы государственного регулирования экономики, особенности контрактной системы в сфере закупок и нюансы действующего законодательства в этой области. Большой блок занятий был направлен на развитие управленческих компетенций, а также совершенствование экономической и юридической практики.
Обучение проводили
По итогам аттестации слушатели получили дипломы о профессиональной переподготовке. «Сейчас базовое обучение создает лишь основу для карьеры. В этой связи существует необходимость, узнавать
«В последние годы заметно возросли требования к государственным и муниципальным служащим, и для результативной деятельности им просто необходима своевременная, качественная переподготовка и повышение квалификации, — отметил Евгений Лебедев. — Мы после каждого экзамена подводим итоги и всегда это высокие оценки 4,5 и 5. А значит, можно с уверенностью сказать, что такая подготовка и переподготовка рождает руководящие кадры новой формации, способные эффективно работать, добиваясь роста показателей