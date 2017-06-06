Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников «Высшей школы государственного управления»

Согласно информации, аттестационный экзамен прошел по программе профессиональной переподготовки «Управление в сфере государственных и муниципальных закупок (контрактный управляющий)». Его сдавали 12 слушателей, среди которых были руководители и специалисты предприятий, бюджетных организаций, а также студенты.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ парламента, 6 июня Евгений Лебедев возглавил экзаменационную комиссию на факультете «Высшая школа государственного управления» в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС.

В последние годы заметно возросли требования к государственным и муниципальным служащим, и для результативной деятельности им просто необходима своевременная, качественная переподготовка и повышение квалификации.

Обучение проходило 2,5 месяца. В течение этого времени слушатели изучали основы государственного регулирования экономики, особенности контрактной системы в сфере закупок и нюансы действующего законодательства в этой области. Большой блок занятий был направлен на развитие управленческих компетенций, а также совершенствование экономической и юридической практики.

Обучение проводили специалисты-практики базовой кафедры государственного и муниципального управления, созданной в Нижегородском институте управления в 2015 году на основании соглашения с Законодательным собранием Нижегородской области. Возглавляет кафедру председатель регионального парламента Евгений Лебедев.

По итогам аттестации слушатели получили дипломы о профессиональной переподготовке. «Сейчас базовое обучение создает лишь основу для карьеры. В этой связи существует необходимость, узнавать что-то новое. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем навыки, которые я приобрела за время обучения, смогу с успехом применить в своей трудовой деятельности», — сказала выпускница программы НИУ — филиала РАНХиГС Рузанна Аветисян.