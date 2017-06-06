Избрание главы Нижнего Новгорода 7 июня не состоится

Внеочередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором планировалось выбрать главу города, 7 июня не состоится, сообщили в пресс-службе Гордумы.

Напомним, что 5 июня городская конференция «Единой России» выдвинула Елизавету Солонченко на пост главы города. Теперь ее кандидатуру должен утвердить генеральный совет партии, тогда она станет официальным кандидатом. Ранее сообщалось, что выборы главы города могут перенести на заседание Гордумы 21 июня, так как одного дня для утверждения Генсовета может быть недостаточно.

Ранее сообщалось, что 24 мая на заседании городского парламента приняли отставку прежнего главы города Ивана Карнилина. Депутаты выдвинули на эту должность кандидатуру Елизаветы Солонченко. В свою очередь она попросила отложить вопрос о назначении главы города для проведения всех необходимых процедур.