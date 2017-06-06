Порт Ростова-на-Дону не впустит лайнер «Генерал Ватутин» из Украины

По его словам, никаких указаний относительно приема лайнера не поступало. Кроме того, он подчеркнул, что ростовский порт сейчас впускает только грузовые суда.

«Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», — отметил Виробян.