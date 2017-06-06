Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лето-2017: У Крыма и Сочи вся надежда на Турцию
Инсульт ведет к алкоголизму
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
Мария Кожевникова готовится стать многодетной мамой
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Эксперт: на Украине смеются над безвизовым режимом с ЕС
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:36 (мск), источник: РИА Новости

Порт Ростова-на-Дону не впустит лайнер «Генерал Ватутин» из Украины

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать лайнер «Генерал Ватутин», идущий из Украины. Об этом сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА Новости

По его словам, никаких указаний относительно приема лайнера не поступало. Кроме того, он подчеркнул, что ростовский порт сейчас впускает только грузовые суда.

«Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», — отметил Виробян.

Он также добавил, что к одному из диспетчеров его службы обращались с просьбой разъяснить, куда именно идет лайнер.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец мальчика, ставшего 'символом страданий Алеппо', рассказал правду
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь