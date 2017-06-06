Путин предложил ввести клятву или присягу для тех, кто вступает в гражданство РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее, — заявил он на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным».

«Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал президент.

Володин заявил, что Госдума изучит международный опыт в этом вопросе и, исходя из этого, а также российских традиций, предложит президенту на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

«Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще, — заметил глава государства. — Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная, и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание.