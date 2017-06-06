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14:45 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил ввести клятву или присягу для тех, кто вступает в гражданство РФ

Президент считает, что здесь можно перенять опыт некоторых зарубежных государств.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.

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«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее, — заявил он на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным».

«Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал президент.

Володин заявил, что Госдума изучит международный опыт в этом вопросе и, исходя из этого, а также российских традиций, предложит президенту на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

«Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще, — заметил глава государства. — Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная, и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание.

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Президент также попросил Госдуму проконсультироваться с Конституционным судом РФ о возможности отмены решения о предоставлении гражданства тем, кто был осужден за терроризм. «Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно (перед принятием соответствующего закона), — заявил глава государства. — Но я в целом разделяю такую позицию. Мы с вами уже говорили об этом, поэтому эта инициатива неожиданной для меня не является».

Володин напомнил, что авторами соответствующей инициативы стали руководители всех фракций Госдумы. «Можно было бы внести поправку в закон о гражданстве, где предусмотреть норму по отмене решения о предоставлении гражданства, именно решения», — пояснил он. Спикер Госдумы напомнил, что когда человек, претендующий на гражданство РФ, оформляет заявление, в нем есть графа: «В случае приема меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации».

«Вот если человек нарушил эти обязательства и был осужден за терроризм, то было бы правильно отменять решение о предоставлении ему гражданства», — считает Володин.

Комментарии
23
Александр Романов
В этом есть рациональное зерно: по крайней мере те, кто ни слова не знает по - русски, выучат хотя бы несколько фраз, для старта. А не только выучат, как деньги считать. Хотя тут есть другая опасность: бездумно уча текст, они не поймут новых ценностей, переводя для себя эти понятия (патриотизм, обязанности гражданина и т.д.) в казенщину и обман. Ведь это нужно прочувствовать, прожить. Получим не граждан, а лицемеров без роду и племени.
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Александр Моисеев
Чем бы дитя не тешилось... Других проблем ведь нет! ))))
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Юрий Жданов
Сначала отработайте клятву для вступления в госслужащие всех уровней и закон о лишении его гражданства РФ .Простой человек приносит вреда и тд. по списку нашему государству, намного меньше, чем любой умник-Россиянин при любой (маленькой или большой) власти.Почему наши избранники после избрания думают только о себе, а не о тех кто их избрал. Как же это противно.
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