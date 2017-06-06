Должность губернатора и председателя правительства будет совмещена ближайшие несколько лет

О таких планах сообщила первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания.

«Видимо, в ближайшие годы должности губернатора и председателя правительства будут совмещены. Это общероссийский тренд. Под эту конструкцию мы предлагаем внести изменения в закон о бюджетном процессе. У нас не будет отдельно выступлений губернатора и председателя правительства. Это будет одно выступление при отчете об исполнении бюджета. При принятии бюджета также не будет отдельного выступления председателя правительства. Оно будет совмещено с выступлением губернатора, посвященного планам работы правительства на очередной финансовый год. И одновременно будет представляться и бюджет», — пояснила госпожа Антипина.