Андрей Бочаров провел переговоры с руководством «Муругаппа Групп».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров фирмы CUMI, вице-президентом «Муругаппа Групп», председателем Совета директоров ОАО «ВАЗ» Муругаппаном Мутия, сообщает ВДТВ.

Гражданин Индии Муругаппан Мутия при встрече с главой региона отметил необходимость эффективного сотрудничества на региональном уровне: «У нас хорошие отношения с администрацией Волгоградской области. Хотел бы еще раз поблагодарить за поддержку».

Волжский абразивный завод — единственный производитель карбида кремния в России, крупнейший производитель карбида кремния в Европе и абразивного инструмента на керамической связке в России и СНГ. По словам Муругаппана Мутия, на предприятии рост заработной платы в 2016 году составил 6,1%, продолжается реализация инвестиционных проектов, отмечает пресс-служба администрации Волгоградской области.

На встрече стороны также обратились к вопросу снижения стоимости электроэнергии для энергоемких предприятий. Другой важной темой обсуждения стали проекты экологической направленности.