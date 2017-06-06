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15:33 (мск), источник: Янтарный край

Алиханову представили начальника Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области

В Калининграде 6 июня заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимир Стрельцов представил врио губернатора Антону Алиханову генерал-лейтенанта Ивана Краснощекова, назначенного начальником Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Алиханов подчеркнул, что эта должность играет особую роль с учетом геополитического положения региона, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Надежность и крепость наших границ — вопрос очень важный, принимая во внимание рост милитаристских настроений и террористической угрозы в Европейском Союзе. Укрепление государственной границы в пределах Калининградской области позитивно скажется в целом на усилении безопасности граждан Российской Федерации», — подчеркнул Антон Алиханов.

Он подтвердил готовность властей к эффективному взаимодействию и оперативному решению рабочих вопросов: «Мы на вас рассчитываем. Уверен, станем серьезными союзниками в делах во благо Калининградской области».

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